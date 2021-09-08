Luna setzt im "Qu4rtier" auf gehobene europäische KücheJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 08.09.2021: Luna setzt im "Qu4rtier" auf gehobene europäische Küche
44 Min.Folge vom 08.09.2021Ab 6
Bergfest im schönen Saarland! Die Frau der Stunde und Runde ist Gastgeberin Luna, die sich im "Qu4rtier" mit gehobener europäischer Küche und im modernen Industrieambiente von ihrer allerbesten Seite präsentieren will. Mit einschlägiger Erfahrung und fundiertem Fachwissen möchte die 29-Jährige heute die volle Punktzahl und den begehrten Goldener Teller abräumen!
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen