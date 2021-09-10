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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Können die kleinen Teller im "Zapata" überzeugen?

Kabel EinsFolge vom 10.09.2021
Können die kleinen Teller im "Zapata" überzeugen?

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Folge vom 10.09.2021: Können die kleinen Teller im "Zapata" überzeugen?

44 Min.Folge vom 10.09.2021Ab 6

Im "Zapata" ist Gastgeber Jannik Herr über Töpfe und Pfannen und möchte seine Kollegen mit mediterraner Küche und Urlaubsflair begeistern. Jannik ist nicht nur ein siegeshungriger Mitstreiter, sondern als gelernter Koch natürlich besonders heiß auf den Sieg.

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