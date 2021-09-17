Geht das "Restaurant Käthe" ab wie eine Rakete?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 17.09.2021: Geht das "Restaurant Käthe" ab wie eine Rakete?
44 Min.Folge vom 17.09.2021Ab 6
Bühne frei für Andreas "Andy" und sein "Restaurant Käthe" in Rostock. Passend zum Bühnenprogramm gibt man hier deutsch-mediterrane Gerichte mit ungarischem Einschlag zum Besten. Andy will seine Kollegen heute demnach mit Kleinkunst und Kulinarik überzeugen. Werden er und sein Team abliefern - oder bleibt das ganz große Kino aus?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen