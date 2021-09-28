Wird das "Gasthaus zur Eiche" die Konkurrenz verzaubern können?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 28.09.2021: Wird das "Gasthaus zur Eiche" die Konkurrenz verzaubern können?
44 Min.Folge vom 28.09.2021Ab 6
Traditionell geht es weiter im "Gasthaus zur Eiche" von Inhaber Pascal. Im beschaulichen Oberbrechen kombiniert der gelernte Koch deutsche Klassiker mit modernen Einflüssen. Kann er den Geschmack von Kochexperte Mike Süsser und seinen Mitstreitern treffen oder fällt sein Konzept durch?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen