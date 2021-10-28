In "Mataa`s Kitchen" gibt's mit Coolness gemischte westafrikanische KücheJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 28.10.2021: In "Mataa`s Kitchen" gibt's mit Coolness gemischte westafrikanische Küche
44 Min.Folge vom 28.10.2021Ab 6
Gute Laune, Coolness und außergewöhnliche Küche in Einem: In "Mataa's Kitchen" präsentiert Gastgeber Terry eine afrikanisch-asiatische Fusionsküche verpackt in jungem, frischem Ambiente. Der 31-Jährige ist nicht nur Geschäftsführer, sondern auch leidenschaftlicher Rapper. Ob er Profikoch Mike Süsser und die vier Kollegen heute mit seinem Charme um den Finger wickeln kann?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen