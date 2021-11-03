"Neumanns" in Haßfurt: "Hier gibt es fränkische Küche, aber neu Mann!"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 03.11.2021: "Neumanns" in Haßfurt: "Hier gibt es fränkische Küche, aber neu Mann!"
44 Min.Folge vom 03.11.2021Ab 6
Tim empfängt Profikoch Mike Süsser und die Kollegen in Haßfurt im Familienbetrieb "Neumanns", wo man sich der fränkisch-mediterranen Küche verschrieben hat. Bodenständig und doch zielgerichtet steuert der leidenschaftliche Gastronom den Wochensieg an. Kann er die Konkurrenz am Ende punktemäßig abhängen und für Begeisterung sorgen?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen