"Wolkenlos": Schickes Beachrestaurant am Timmendorfer StrandJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.02.2021: "Wolkenlos": Schickes Beachrestaurant am Timmendorfer Strand
44 Min.Folge vom 08.02.2021Ab 6
Wochenstart am Timmendorfer Strand! Für Profikoch Mike Süsser und die Konkurrenz geht es in den nächsten fünf Tagen in den Norden des Landes. Den Anfang macht der junge, erfahrene Hotelier Christian Kermel mit seinem beeindruckenden Restaurant "WOLKENLOS". Ob ihm die hervorragende Lage noch ein paar Extrapunkte einbringen wird?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen