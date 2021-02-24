"Vrohstoff": Vegane und glutenfreie KücheJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 24.02.2021: "Vrohstoff": Vegane und glutenfreie Küche
44 Min.Folge vom 24.02.2021Ab 12
Halbfinale in Würzburg! Zur Wochenmitte begrüßt die Powerfrau Gina Schäflein die Konkurrenz. Sie vertritt als Gastronomin und gelernte Köchin mit voller Überzeugung das vegane Konzept ihres Restaurants "VROHSTOFF". Ausgewogene, kreative und gesunde Küche sind hier das A und O. Die vier Mitstreiter und Profi Christian Lohse sind schon gespannt!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen