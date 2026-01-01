Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Burgschänke", Kaiserslautern
Zu Beginn seiner Karriere kam Leo Sievers im familiengeführten Betrieb "Burgschänke" noch nicht einmal an den Zapfhahn. Inzwischen ist er stolzer Geschäftsführer und greift nach den Sternen - oder wohl eher nach dem goldenen Teller! Mit solider pfälzischer Kost und viel Herzblut geht er an den Start. Ob es ihm gelingen wird, für zufriedene Mitstreiter zu sorgen und den Sieg einzufahren?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
