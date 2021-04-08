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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Im "Haus Mühlenbrock" trifft afrikanische auf europäische Küche

Kabel EinsFolge vom 08.04.2021
Im "Haus Mühlenbrock" trifft afrikanische auf europäische Küche

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Folge vom 08.04.2021: Im "Haus Mühlenbrock" trifft afrikanische auf europäische Küche

44 Min.Folge vom 08.04.2021Ab 12

Ostafrika trifft auf Münsterland, Herrencreme trifft auf Kuku Nanasi! Am vorletzten Tag der Woche bringen Carol und Stephan Mühlenbrock Schwung in die Runde. Die beiden wollen Mike Süsser und die Mitstreiter mit Gerichten aus Carols Heimat um den Finger wickeln. Bei den Schermbeckern erfreut sich das Konzept seit 2016 großer Beliebtheit. Wird diese Kombination auch bei der Konkurrenz ankommen?

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