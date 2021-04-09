In der "Villa am See" trifft gutbürgerliche auf gehobene KücheJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 09.04.2021: In der "Villa am See" trifft gutbürgerliche auf gehobene Küche
44 Min.Folge vom 09.04.2021Ab 12
Der große Showdown der Münsterländer Woche steigt heute bei Asis "Toni" Schermo in Dülmen! Der im Irak geborene Koch kam vor 21 Jahren nach Deutschland und ist über Umwege in der Gastronomie gelandet. Nach einem Praktikum bei Paul Bocuse und einem Job bei Nelson Müller hat er 2019 seine "Villa am See" eröffnet. Die Woche über hat sich Toni anspruchsvoll und kritisch gezeigt. So ist eines sicher: Die Konkurrenz wird genau hinschauen!
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
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