Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Paula's Wirtshaus", Hamburg
44 Min.Ab 6
Wochenmitte in der Hansestadt! Heute ist geballte Frauenpower angesagt, denn es geht zu Sabine "Maya" Roth in "Paula's Wirtshaus". Gepaart mit ihrer sympathischen Hamburger Klappe dreht sich hier alles um das Beste aus der süddeutschen Küche. Vollgas ist angesagt, denn die Mitstreiter werden ganz genau hinschauen!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins