Das "Petit Atrium" bietet Fusionsküche mit Show-EffektJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 29.04.2021: Das "Petit Atrium" bietet Fusionsküche mit Show-Effekt
44 Min.Folge vom 29.04.2021Ab 6
In Neu-Ulm wartet heute Osman Kavak mit einem wahren Dinnererlebnis auf! Denn im "Petit Atrium" serviert der grundoptimistische Koch und Küchenchef nicht nur perfekt angerichtete Crossover-Gerichte, sondern der "Petit Chef" - eine projizierte Tischanimation - überrascht den Gast vorab als mediales Highlight des Lokals. Ob das Spektakel und die Küche tatsächlich begeistern können?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen