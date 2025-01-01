Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Petit Atrium", Neu-Ulm
44 Min.Ab 6
In Neu-Ulm wartet heute Osman Kavak mit einem wahren Dinnererlebnis auf! Denn im "Petit Atrium" serviert der grundoptimistische Koch und Küchenchef nicht nur perfekt angerichtete Crossover-Gerichte, sondern der "Petit Chef" - eine projizierte Tischanimation - überrascht den Gast vorab als mediales Highlight des Lokals. Ob das Spektakel und die Küche tatsächlich begeistern können?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins