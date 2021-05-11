Das "Matis' Waldlust" ist ein gehobener LandgasthofJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 11.05.2021: Das "Matis' Waldlust" ist ein gehobener Landgasthof
44 Min.Folge vom 11.05.2021Ab 6
Im Restaurant "Matis' Waldlust" wird mit der klassischen 4 Jahreszeiten Küche gekocht. Frische Produkte sind hier das A und O. Tibor ist Chef des Hauses und schwingt den Kochlöffel ganz alleine. Seinen Gästen bietet er raffinierte deutsche und europäische Delikatessen.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen