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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Das "Matis' Waldlust" ist ein gehobener Landgasthof

Kabel EinsFolge vom 11.05.2021
Das "Matis' Waldlust" ist ein gehobener Landgasthof

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Folge vom 11.05.2021: Das "Matis' Waldlust" ist ein gehobener Landgasthof

44 Min.Folge vom 11.05.2021Ab 6

Im Restaurant "Matis' Waldlust" wird mit der klassischen 4 Jahreszeiten Küche gekocht. Frische Produkte sind hier das A und O. Tibor ist Chef des Hauses und schwingt den Kochlöffel ganz alleine. Seinen Gästen bietet er raffinierte deutsche und europäische Delikatessen.

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