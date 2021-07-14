Im "Mangfallblau" wird vegan und vegetarisch gekochtJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 14.07.2021: Im "Mangfallblau" wird vegan und vegetarisch gekocht
44 Min.Folge vom 14.07.2021Ab 6
Inhaberin Helena ist überzeugte Vegetarierin. Aus diesem Grund bietet sie in ihrem Restaurant "Mangfallblau" ausschließlich vegetarische und vegane Gerichte an. Kann die Gastronomin die Männerrunde mit ihren fleischfreien Alternativen überzeugen?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen