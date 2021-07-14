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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Im "Mangfallblau" wird vegan und vegetarisch gekocht

Kabel EinsFolge vom 14.07.2021
Im "Mangfallblau" wird vegan und vegetarisch gekocht

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Folge vom 14.07.2021: Im "Mangfallblau" wird vegan und vegetarisch gekocht

44 Min.Folge vom 14.07.2021Ab 6

Inhaberin Helena ist überzeugte Vegetarierin. Aus diesem Grund bietet sie in ihrem Restaurant "Mangfallblau" ausschließlich vegetarische und vegane Gerichte an. Kann die Gastronomin die Männerrunde mit ihren fleischfreien Alternativen überzeugen?

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