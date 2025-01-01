Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Keramikos", Berlin
44 Min.
Dass griechische Küche weit mehr als Gyros und Souvlaki zu bieten hat, will Panagiotis "Panos" in seinem nagelneuen Lokal "Keramikos" in Berlin-Mitte beweisen! Als seine ersten Gäste sollen sich Mike Süsser und die Mitstreiter durch die moderne griechische Karte probieren und Panos' Portfolio seiner Heimatküche kennenlernen. Ist das Lokal dem Wettbewerb schon gewachsen oder hat er sich zu viel zugemutet?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
6
