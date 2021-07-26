Bei "Gallo's Kitchen & Friends" gibts Pizza, Pasta und BurgerJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 26.07.2021: Bei "Gallo's Kitchen & Friends" gibts Pizza, Pasta und Burger
44 Min.Folge vom 26.07.2021Ab 6
Zum Wochenstart im Weserbergland geht es für Mike Süsser nach Holzminden ins "Gallo's Kitchen & Friends". Was einst ein traditionell italienisches Restaurant war, hat der Gastgeber und Küchenchef Fabio heute komplett umgekrempelt. Gekocht wird hier nur das, worauf er Lust hat: Burger, Pizza, Spareribs - eben alles, was das Gästeherz begehrt.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen