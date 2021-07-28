Hüttencharme in der "Sennhütte"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 28.07.2021: Hüttencharme in der "Sennhütte"
44 Min.Folge vom 28.07.2021Ab 6
Zum Halbfinale im Weserbergland begrüßt heute Gastgeberin Birgit in der "Sennhütte Bad Pyrmont" die Konkurrenz. Ihr Ziel: einen Hauch Südtirol ins Weserbergland bringen. Neben dem gemütlichen Hüttenflair und toller Küche möchte Birgit vor allem mit ihrer Gastfreundschaft Profikoch Mike Süsser und die kritischen Mitstreiter begeistern. Ob der Goldene Teller heute näher rückt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen