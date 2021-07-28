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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Hüttencharme in der "Sennhütte"

Kabel EinsFolge vom 28.07.2021
Hüttencharme in der "Sennhütte"

Hüttencharme in der "Sennhütte"Jetzt kostenlos streamen

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Folge vom 28.07.2021: Hüttencharme in der "Sennhütte"

44 Min.Folge vom 28.07.2021Ab 6

Zum Halbfinale im Weserbergland begrüßt heute Gastgeberin Birgit in der "Sennhütte Bad Pyrmont" die Konkurrenz. Ihr Ziel: einen Hauch Südtirol ins Weserbergland bringen. Neben dem gemütlichen Hüttenflair und toller Küche möchte Birgit vor allem mit ihrer Gastfreundschaft Profikoch Mike Süsser und die kritischen Mitstreiter begeistern. Ob der Goldene Teller heute näher rückt?

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