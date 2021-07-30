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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Das "Schultheiss 52" hat eine außergewöhnliche Tellersprache

Kabel EinsFolge vom 30.07.2021
Das "Schultheiss 52" hat eine außergewöhnliche Tellersprache

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Folge vom 30.07.2021: Das "Schultheiss 52" hat eine außergewöhnliche Tellersprache

44 Min.Folge vom 30.07.2021Ab 6

Am letzten Tag bittet Gastronom und Küchenchef Deniz in sein Lokal namens "Schultheiss 52". Dahinter verbirgt sich eines der ältesten Restaurants der Stadt Hameln, das der quirlige 36-Jährige erst kürzlich vollständig renoviert hat. Mit frischer deutscher Küche und internationalem Touch möchte Deniz heute vor allem eines: volle zehn Punkte und den begehrten Goldenen Teller!

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