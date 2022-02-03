Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 03.02.2022: "Lokalfilet", Oelsnitz
44 Min.Folge vom 03.02.2022Ab 6
Am vorletzten Tag im Vogtland geht es erneut nach Oelsnitz. Hier betreibt der gelernte Koch Kevin das stylische Restaurant "Lokalfilet", in dem er auf regionale Produkte und internationale Küche setzt. Als leidenschaftlicher, ambitionierter Gastronom ist sein Ziel klar abgesteckt: Volle zehn Punkte abräumen und für einen bleibenden Eindruck sorgen!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
