Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"JOE PEÑA'S", Heilbronn
44 Min.Ab 12
Den Wochenstart der Heilbronner Runde läutet Uli mit Enchiladas und Fajitas ein! Im frisch eröffneten "Joe Peña's" direkt in Heilbronn kommen Fans der mexikanischen Küche sowie guter Cocktails auf ihre Kosten. Mike Süsser und den Mitstreitern soll es nicht anders ergehen, und Uli hofft auf die Höchstpunktzahl! Ob er sich den Platz auf dem Siegertreppchen sichern kann?
