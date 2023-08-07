Der "Gasthof Döbitz" legt auf Freundlichkeit und Familiarität Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.08.2023: Der "Gasthof Döbitz" legt auf Freundlichkeit und Familiarität
44 Min.Folge vom 07.08.2023Ab 12
In Taucha vor den Toren der Stadt Leipzig startet die Woche bei Gastronom Antonino. Der gelernte Restaurantfachmann gehört mit seinem "Gasthof Döbitz" zu den alteingesessenen Lokalen. Antonino legt Wert auf eine familiäre freundliche Atmosphäre, aber wird er die auch in der Runde mit den anderen Gastronomen haben?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins