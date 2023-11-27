Gutbürgerliche Küche im "Wirtshaus Herzogenhof"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 27.11.2023: Gutbürgerliche Küche im "Wirtshaus Herzogenhof"
44 Min.Folge vom 27.11.2023Ab 12
Den Start macht diese Woche Sternekoch Christopher. Mit seinem zweiten Lokal "Wirtshaus Herzogenhof" in Odenthal will er die Kontrahenten mit gutbürgerlicher Küche überzeugen. Hierfür gibt er den Kochlöffel an seinen Küchenchef Willy ab. Das bodenständige Konzept im idyllischen Bergischen könnte die Messlatte für die restliche Woche hochlegen - aber gelingt Christopher das auch?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins