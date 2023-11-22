Einzigartige Fleischqualität im "Rind und Rebe"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.11.2023: Einzigartige Fleischqualität im "Rind und Rebe"
44 Min.Folge vom 22.11.2023Ab 12
Zur Wochenmitte will der gelernte Metzger und Koch Roman seine Mitstreiter mit viel Leidenschaft von seinem Restaurant "Rind und Rebe" überzeugen. Er kredenzt internationale Speisen und legt ein besonderes Augenmerk auf seine Fleischqualität. Kann er damit überzeugen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins