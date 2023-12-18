Kulinarischer Weihnachtskampf in Salzburg: Start im "zumOXN"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 18.12.2023: Kulinarischer Weihnachtskampf in Salzburg: Start im "zumOXN"
45 Min.Folge vom 18.12.2023Ab 12
Fünf Salzburger Gastronomen treten diese Woche im Weihnachtsspezial gegeneinander an. Wer von ihnen bringt Weihnachten am besten ins Lokal und auf den Teller? Den Anfang macht der gelernte Koch und Metzgermeister Martin mit seinem Restaurant und Hotel "zumOXN". Hier wird nur das Beste von heimischen Rindern und Schweinen kredenzt. Ob die Mitstreiter hier wohl in Weihnachtstimmung kommen?
