Folge vom 08.12.2023: "TRE CARAVELLE": Essen wie bei Mama
Folge vom 08.12.2023
Der Finaltag in Nürnberg und Umgebung findet in der Nürnberger Südstadt statt. Dolce Vita und italienischen Genuss bietet der aus Apulien stammende Mario in seinem einladenden Ristorante "TRE CARAVELLE". Sein Motto: keine Masse, sondern Klasse. Ob der Wind günstig steht und er seiner Konkurrenz noch davonsegeln kann?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins