Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.08.2023: Das "Stella Ristorante" bringt jungen Schwung in die Runde
44 Min.Folge vom 10.08.2023Ab 12
Emily ist mit Abstand die jüngste Gastgeberin der Runde in Leipzig. Die Servicekraft ist von den Qualitäten des italienischen Restaurants absolut überzeugt und möchte heute die anderen Mitstreiter dafür begeistern. Zu einem gelungenen Abend im Lokal gehört ja nicht nur das gute Essen. Aber holt sie mit ihrem jugendlichen Temperament den Siegerteller ins "Stella"?
