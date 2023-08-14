Badische Landküche im Familienbetrieb "Restaurant Dorfchalet"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 14.08.2023: Badische Landküche im Familienbetrieb "Restaurant Dorfchalet"
44 Min.Folge vom 14.08.2023Ab 12
Wochenanfang in Freiburg! Den Start macht David, der mit seinem Familienbetrieb und badischer Landküche die anderen Gastronomen überzeugen will. Das "Restaurant Dorfchalet" liegt in idyllischer Lage auf dem Land, aber bleibt auch die Stimmung so idyllisch?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins