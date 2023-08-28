Das "See.gast.haus" bietet den schönsten Ausblick der WocheJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 28.08.2023: Das "See.gast.haus" bietet den schönsten Ausblick der Woche
44 Min.Folge vom 28.08.2023Ab 12
Die Woche startet in Krumpendorf am Wörthersee im "see.gast.haus". Gastgeber Markus bringt eine moderne österreichische Küche mit Alpen-Adria Komponenten an den Tisch. Er betreibt das Lokal in bester Lage direkt am See gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin. Aber eine schöne Location allein reicht nicht zum Sieg. Wird Markus die anderen Gastronomen auch kulinarisch überzeugen können?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins