Im "Alhambra" ist Selbstbedienung angesagt Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.09.2023: Im "Alhambra" ist Selbstbedienung angesagt
44 Min.Folge vom 07.09.2023Ab 12
Der Systemgastronom und heutige Gastgeber Chadi betreibt in einem Lübecker Einkaufscenter erfolgreich sein orientalisches Restaurant "Alhambra". Sein Elan und sein Anspruch, den Besuchern jeden Wunsch zu erfüllen, haben den sympathischen Gastronomen so erfolgreich gemacht. In seinem Lokal ist zwar Selbstbedienung angesagt, aber die Speisekarte hat einiges zu bieten. Kann er damit auch bei seinen Mitstreitern punkten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins