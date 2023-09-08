Im "Lübke's Speicher" wird handfeste gutbürgerliche Küche serviertJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.09.2023: Im "Lübke's Speicher" wird handfeste gutbürgerliche Küche serviert
44 Min.Folge vom 08.09.2023Ab 12
Das Wochenfinale findet im Herzen von Lübeck statt. Direkt an der Obertrave führt der gebürtige Tunesier und gelernte Restaurantfachmann Karim schon seit 2015 das Lübecker Traditionsgasthaus "Lübke's Speicher". Serviert wird hier handfeste gutbürgerliche Küche. Wie das bei Profi Mike Süsser und der Konkurrenz ankommt, wird sich zeigen.
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
