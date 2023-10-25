"Parkbad Süd" - Vom Schwimmbad zum RestaurantJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 25.10.2023: "Parkbad Süd" - Vom Schwimmbad zum Restaurant
44 Min.Folge vom 25.10.2023Ab 12
Das Sprungbrett soll heute auf die zehn Meter-Marke gesetzt werden, denn im ehemaligen Freibad "Parkbad Süd" in Castrop-Rauxel will Marlen mit viel Handwerk und einer regional-saisonalen Karte überzeugen. Schwimmt sie allen davon oder bleibt es bei Trockenübungen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
