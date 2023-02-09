20 Jahre Erfolg im Lokal "Dorfkrug"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.02.2023: 20 Jahre Erfolg im Lokal "Dorfkrug"
44 Min. Folge vom 09.02.2023 Ab 12
Heute möchte Gastgeber Thorsten Urlaubsgefühle wecken und mit seinem gemütlichen Ambiente ein Stück Sylt nach Hamburg bringen. Seine Küche hält jedoch einige Überraschungen bereit. Abgesehen von Fischgerichten gibt es dort auch schwäbische Küche und neuerdings auch Sushi. Ob er mit diesem Konzept die Konkurrenz und Mike überzeugen kann?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
12
