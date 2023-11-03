Pinsa und Pasta im "La Pinseria Isoletta"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 03.11.2023: Pinsa und Pasta im "La Pinseria Isoletta"
44 Min.Folge vom 03.11.2023Ab 12
Hamdi bezeichnet sich selbst auch gern mal als Fake-Italiener. Denn der gebürtige Türke betreibt zusammen mit seiner Frau das kleine italienische Restaurant "La Pinseria Isoletta" in Neu-Isenburg. Zwischen dem Frankfurter Flughafen und der Großstadtmetropole hat sich Hamdi auf die Pinsa spezialisiert. Aber ob er damit den Siegerteller holt, wird sich zeigen.
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins