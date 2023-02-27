Italienischer Wäscherei-CharmeJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 27.02.2023: Italienischer Wäscherei-Charme
Folge vom 27.02.2023
Diese Woche geht es für TV-Koch Mike Süsser nach Berlin. Gastgeberin an Tag eins ist Elena, die mit ihrem italienischen Restaurant "Lavanderia Vecchia" im Kampf um den Sieger-Teller antritt. Hier speisen der Profi und die anderen vier Gastronomen in einer ehemaligen Wäscherei und dieser Charme wurde beibehalten.
