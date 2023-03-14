Das junge Hotel-Restaurant "kamiLeo"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 14.03.2023: Das junge Hotel-Restaurant "kamiLeo"
44 Min.Folge vom 14.03.2023Ab 12
Kamil ist der jüngste in der Runde. Vor wenigen Monaten hat er sich einen Lebenstraum erfüllt und das Hotel-Restaurant "KamiLeo" eröffnet. Neben polnischen Einflüssen aus seiner Heimat kredenzt der gelernte Koch hier bayerische Gerichte mit modernem Touch und will die Konkurrenz damit zur Höchstpunktzahl animieren.
