Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 20.03.2023: "Authentischer Grieche im Sauerland? Wird nicht einfach"
44 Min.Folge vom 20.03.2023Ab 12
Auftakt in eine neue Woche im schönen Sauerland. Der Startschuss fällt bei Gastgeber Evangelos "Evan". Er will seine Gäste mit einer modernen authentischen Küche von seinem Konzept überzeugen. Schafft er es, seine Gäste zu begeistern oder wird sein Konzept doch eher klassisch wirken?
