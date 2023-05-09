Von der Wiese auf den Teller in der Fleckenbühler BrasserieJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.05.2023: Von der Wiese auf den Teller in der Fleckenbühler Brasserie
44 Min.Folge vom 09.05.2023Ab 12
Andreas bietet seinen Gästen ein ganz ausgefallenes Konzept: Er verwendet ausschließlich Demeter-Ware für die Zubereitung seiner Speisen, ein Großteil davon wird direkt auf dem angeschlossenen Therapiehof für suchtkranke Menschen erzeugt. Bleibt bei so viel Idealismus der Geschmack auf der Strecke?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
