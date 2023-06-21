Back to the Roots im "Wirtshaus am Wolfsberg"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.06.2023: Back to the Roots im "Wirtshaus am Wolfsberg"
44 Min.Folge vom 21.06.2023Ab 12
Am Wolfsberg gibt es statt der klassischen Küche eher einen Maschinenraum. Tausendsassa Reiner hat hier eine Maschine entwickelt, die angeblich jedes Gericht perfekt zubereiten kann. Fauler Zauber oder tatsächlich eine Innovation?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
12
