Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 02.02.2023: Persisch-orientalische Küche im Restaurant Luisengarten
Folge vom 02.02.2023
Heute geht es ins "Restaurant Luisengarten" zu Hassan. Der Gastronom bietet authentische persisch-orientalische Küche an. Ob er seinen Mitstreitern mit seinen Speisen sowie Gewürzen viele Punkte entlocken und Mike Süsser überzeugen kann, wird sich zeigen.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins