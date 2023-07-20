Im "Mirador de Cabrera" genießt man das Essen mit einer Traumhaften AussichtJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 20.07.2023: Im "Mirador de Cabrera" genießt man das Essen mit einer Traumhaften Aussicht
44 Min.Folge vom 20.07.2023Ab 12
Aussicht auf Cabrera - so lautet die Übersetzung des Restaurantnamens. Und dieser Ausblick ist einmalig. Auf einer Klippe thront Jörg mit seinem Restaurant im Südosten Mallorcas. Der gelernte Koch und Sommelier führt seit 2009 das schöne Lokal mit gehobener Küche. Doch Jörg ist einer von der alten Schule. Wird er auch die Konkurrenz von seinem Konzept überzeugen können?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
12
