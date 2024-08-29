Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 29.08.2024
Folge vom 29.08.2024: "Zum Wattwurm" - eine ehrliche Küche ohne viel Schnickschnack

44 Min.Folge vom 29.08.2024Ab 12

Der vierte Tag findet auf der Halbinsel Nordstrand statt. Hier führt Britta das Restaurant "Zum Wattwurm". Ihr Lokal ist Teil eines Campingplatzes, allerdings handelt es sich nicht um ein Camping-Imbiss. Pommes mit Currywurst sucht man hier vergebens. Stattdessen bietet Britta Gerichte von Thaicurry bis Würzfleisch an. Die gebürtige Flensburgerin will ihren Gästen eine ehrliche Küche ohne viel Schnickschnack anbieten.

