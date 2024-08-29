"Zum Wattwurm" - eine ehrliche Küche ohne viel SchnickschnackJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 29.08.2024: "Zum Wattwurm" - eine ehrliche Küche ohne viel Schnickschnack
44 Min.Folge vom 29.08.2024Ab 12
Der vierte Tag findet auf der Halbinsel Nordstrand statt. Hier führt Britta das Restaurant "Zum Wattwurm". Ihr Lokal ist Teil eines Campingplatzes, allerdings handelt es sich nicht um ein Camping-Imbiss. Pommes mit Currywurst sucht man hier vergebens. Stattdessen bietet Britta Gerichte von Thaicurry bis Würzfleisch an. Die gebürtige Flensburgerin will ihren Gästen eine ehrliche Küche ohne viel Schnickschnack anbieten.
