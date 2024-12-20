Brutale Nachhaltigkeit im Lokal "Mocking das Wirtshaus"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 20.12.2024: Brutale Nachhaltigkeit im Lokal "Mocking das Wirtshaus"
Folge vom 20.12.2024
Am letzten Tag geht's an einen besonderen Ort. Direkt neben der Zieleinfahrt der gefährlichsten Rennpiste der Welt betreibt Martin das "Mocking". Ein Wirtshaus der besonderen Art. Wie auch der vorherige Gastgeber, legt er seinen Fokus auf Regionalität. Nur baut der Junggastronom viele seiner Produkte selbst an. Martin hat sich der brutalen Nachhaltigkeit verschrieben und will damit am letzten Wettkampftag nochmal richtig punkten.
