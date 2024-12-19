"Wirtshaus Rehkitz" - "Regional ist nicht egal!"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 19.12.2024: "Wirtshaus Rehkitz" - "Regional ist nicht egal!"
44 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 12
Am vierten Tag geht's zum jüngsten Gastronomen der Runde. Stefan betreibt zusammen mit seinem Geschäftspartner das gemütliche Wirtshaus. In einem mehr als 200 Jahre alten Bauernhaus werden hier Tiroler Schmankerl mit einem modernen Touch serviert. Die Philosophie der beiden Gastronomen lautet "regional ist nicht egal" und das versuchen sie in ihrem Konzept umzusetzen. Daher stehen auf Stefans Weihnachtskarte besonders die heimischen Produkte im Fokus.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins