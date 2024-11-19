"El Lazo" - Das spanisch-südamerikanische Steakhaus!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 19.11.2024: "El Lazo" - Das spanisch-südamerikanische Steakhaus!
44 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12
Heute geht es in die Düsseldorfer Altstadt zu Dino, der sein spanisch-südamerikanisches Steakhaus präsentiert. Der gelernte Koch setzt auf ein vielfältiges Team, das aus vielen Nationen besteht. Gekocht wird von Pedro und Bobby, die die Gäste mit erstklassigen Steaks und spanischen Spezialitäten verwöhnen. Kann Dino seine Kollegen mit diesem internationalen Ansatz für sich begeistern?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
