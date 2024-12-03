"Zum Alten Zollhaus" - "Wild seasonal cuisine!"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 03.12.2024: "Zum Alten Zollhaus" - "Wild seasonal cuisine!"
44 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12
Am Dienstag geht es ins südlich von Bamberg gelegene Forchheim. Hier führt Christopher bereits seit 2007 das Restaurant "Zum alten Zollhaus" in historischen Mauern. Unter dem Slogan wild seasonal cuisine findet der Gast eine kreative Gourmet Küche mit Wild aus teils eigener Jagd. Für den Gastgeber gibt es nur ein Ziel: gewinnen. Aber wird er hoch punkten können?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins