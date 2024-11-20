"Spaghetti & Stars": "Hier wird mit Liebe, Herz und höchster Qualität gekocht!"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 20.11.2024: "Spaghetti & Stars": "Hier wird mit Liebe, Herz und höchster Qualität gekocht!"
44 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 12
Heute, zur Wochenmitte, besuchen die Gäste Antonio und sein gehobenes italienisches Restaurant, das auch internationale Gerichte anbietet. Sein Konzept zeichnet sich durch seinen besonderen Anspruch aus: Hier wird mit Liebe, Herz und höchster Qualität gekocht. Chefkoch Donato sorgt dafür, dass die Gäste rundum überzeugt werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins