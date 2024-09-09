Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Im Lokal "Brauhof Wilshaus" ist es rustikal und modern

Kabel EinsFolge vom 09.09.2024
Im Lokal "Brauhof Wilshaus" ist es rustikal und modern

Im Lokal "Brauhof Wilshaus" ist es rustikal und modernJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 09.09.2024: Im Lokal "Brauhof Wilshaus" ist es rustikal und modern

44 Min.Folge vom 09.09.2024Ab 12

Diese Woche geht es für "Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt" nach Hamm und Umgebung. Den Anfang macht der Geschäftsführer und Braumeister Jens im "Brauhof Wilshaus". Das Lokal liegt ländlich in Hamm und bietet neben selbstgebrautem Bier eine rustikal-moderne Küche mit regionalem Einschlag. Können sie damit ihre Mitstreiter überzeugen?

Alle verfügbaren Folgen