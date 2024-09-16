Ungarische und deutsche Spezialitäten im Lokal "Moritzburg Sellin"Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 16.09.2024: Ungarische und deutsche Spezialitäten im Lokal "Moritzburg Sellin"
Folge vom 16.09.2024
Ein Stück Ungarn auf der Insel Rügen will die "Moritzburg Sellin" bieten, denn der Gast findet hier eine Kombination aus ungarischen und deutschen Spezialitäten in einer schönen Ausflugslocation vor. Der leidenschaftliche Gastronom Attila verspricht, die ungarischen Gerichte in ihrer traditionellsten Form zu servieren. Wird er seine Mitstreiter in dieser Woche damit überzeugen können?
